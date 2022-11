25 Tore lieferte die vergangene 15. Runde der Admiral 2. Liga. Mit 5 die meisten bei KSV 1919 vs. FC Liefering (3:2), wo die Steirer ihren zweiten Saisonsieg - beide in Folge - und zugleich ersten Heimsieg bejubelten. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel einmal mehr schwer. Doch sehen Sie selbst. Das HIER könnte Sie auch interessieren!

Gratulation an den 25-jährigen Deutschen Niklas Hoffmann (re.) und den SV Horn: mit dem 2:1-Heimsieg gegen Amstetten ist der Spitzenreiter Vorrunden-Meister vor dem letzten Spieltag vor der über dreimonatigen Winterpause, wo die Waldviertler am Freitag, den 11.11., zum ersten Rückrundenspiel beim FAC gastieren. Das Hinspiel am 19.08. in Horn endete 1:1.