25 Tore bekamen in der vergangenen 16. Runde der Admiral 2. Liga die Fußball-Fans vor der nun folgenden, über 3-monatigen Winterpause nochmal geboten. Montnor von Winter-Meister SKN St. Pölten und Poldrugac vom SV Lafnitz, der nun doch in Liga 2 weiter machen und um die Lizenz ansuchen will, scorten gar je 3 Mal. Aufgelegt, dass beide Triplepacker im "hausbauführer.at" Team der Runde auftauchen, welches wir auch diese Saison in jeder Spielklasse präsentieren. Sehen Sie selbst! Das HIER könnte Sie auch interessieren!

S. Gölles Lafnitz 1 J. Poldrugac Lafnitz 2 A. Pasic Vorwärts Steyr 1 J. Krumrey FC Liefering 1 F. Windhager BW Linz 2 M. Maranda BW Linz 3 M. Jovicic GAK 1 M. Rusek GAK 2 D. Riegler SKN St.Pölten 2 J. Montnor SKN St.Pölten 1 N. Binder SK Rapid II 1

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL