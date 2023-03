Die Fans kamen in der vergangenen 18. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 3 Heim- und 4 Auswärts-Siege bei nur 1 Remis stehen zu Buche. Weiters gab es 17 Tore, Karten, strittige Elfer, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel - wie immer - schwer. Doch sehen Sie selbst.

Aus dem Weg: Fally N’Dofunsu Mayulu und den FC Blau-Weiß Linz scheint derzeit nichts und niemand aufhalten zu können. Auch nicht die wiedererstarkten Kapfenberger! Mit dem 8. Sieg in Folge in der ADMIRAL 2. Liga sprangen die Scheiblehner-Schützlinge an die Tabellenspitze und sind Aufstiegs-Aspirant Nr. 1 für die ADMIRAL Bundesliga.

O. Filip Vorwärts Steyr 1 T. Fink FAC 1 B. Luxbacher Vienna 1 T. Hedl SK Rapid II 1 E. Lorenz Sturm Graz II 1 B. Yilmaz SV Horn 3 F. Mayulu BW Linz 3 L. Graf GAK 2 B. Viunnyk GAK 1 L. Wallner FC Liefering 2 O. Diakite FC Liefering 2

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at