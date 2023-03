Die Fans kamen in der vergangenen 20. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 23 Tore, bis auf eine Nullnummer in allen anderen Partien Treffer, fast 3 im Schnitt. Dazu Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Sehen Sie selbst, wer es diesmal in die elitäre Auswahl geschafft hat...

Erstmals seit 2. Oktober 2022 wieder in der Startelf, rechtfertigte Ronivaldo das Vertrauen und avancierte nach dem 0:1-Rückstand zum Matchwinner. In wenigen Tagen wird der Brasilianer 34 Jahre und machte sich mit seinem ersten Doppelpack für den FC Blau-Weiß Linz zum 2:1-Sieg über Amstetten ein vorweg genommenes Geburtstagsgeschenk. Ronivaldo blüht im Frühjahr auf, erzielte 4 Tore in 4 Spielen und sein Blick mit den Königsblauen geht nach oben...Kurs Bundesliga.

M. Rusek GAK 4 M. Liendl GAK 6 M. Maier FAC 3 C. Haas Admira Wacker 3 P. Wydra SK Rapid II 3 M. Sulzner Vienna 3 R. Ronivaldo BW Linz 3 O. Filip Vorwärts Steyr 4 M. Puschl KSV 1919 3 C. Pichorner KSV 1919 3 D. Riegler SKN St.Pölten 6

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at