Die Fans kamen in der vergangenen 21. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 22 Tore, Karten, rassige Szenen, Aufstand der Kellerkinder, nur 1 Sieg (GAK) beim Führungs-Quartett. Der Hammer: Schlusslicht Young Violets Austria Wien stoppte per 2:1-Heimsieg die Fabelserie von Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde.

Augen auf und durch: Ausgerechnet Schlusslicht Young Violets stoppte die imposante Erfolgsserie des FC Blau-Weiß Linz von 10 Spielen ohne Niederlage, darunter gar 9 Siege, um eigens nach 4 Niederlagen im Frühjahr (zuletzt gar 3 Spiele ohne Torerfolg) die ersten Punkte in 2023 zu feiern.

S. Santin Dornbirn 4 K. Monzialo SKN St.Pölten 1 C. Pichorner KSV 1919 3 M. Miskovic KSV 1919 2 L. Grozurek Vienna 1 D. Radonjic Young Violets 1 M. Gantschnig GAK 2 M. Liendl GAK 5 C. Lichtenberger Lafnitz 2 F. Dursun SK Rapid II 1 N. Polster Vorwärts Steyr 1

Fotocredit: Josef Parak