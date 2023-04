Die Fans kamen in der vergangenen 22. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 27 Tore (über 3 im Schnitt pro Partie), 4 Auswärts- und 3 Heim-Siege, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer, doch sehen Sie selbst.

Luis Hartwig, Top-Torjäger des SKN St. Pölten (siehe auch Torschützenliste), hat es zwar diesmal nicht in das Team der Runde geschafft, doch der 20-jährige, deutsche Leihspieler vom Bundesligisten VfL Bochum zählte wieder zu den Aktivposten beim Spitzenreiter. Der sich nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 (re. Kai Stratznig) mit 3:1 durchsetzte und den "Platz an der Sonne" in Liga 2 verteidigte. Vor dem Top-Spiel in der nächsten Runde beim GAK 1902.

C. Lichtenberger Lafnitz 3 D. Radonjic Young Violets 2 L. Jastremski GAK 1 D. Bumberger Vorwärts Steyr 3 S. Schendl Sturm Graz II 1 M. Fuseini Sturm Graz II 1 D. Riegler SKN St.Pölten 4 B. Gschweidl SKN St.Pölten 1 F. Strauss BW Linz 1 S. Pirkl BW Linz 3 J. Krumrey FC Liefering 3

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL