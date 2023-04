Die Fans kamen in der in der Admiral 2. Liga in Runde 23, die sich über 4 Tage zog und in der noch eine Partie aussteht mit SK Vorwärts Steyr vs. SKU Amstetten (Die., 25.04., 18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), voll auf ihre Kosten: 20 Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde". Siehe nachfolgend...

C. Giuliani KSV 1919 1 D. Heindl KSV 1919 1 M. Maier FAC 2 A. Gashi SV Horn 1 M. Yeo FC Liefering 1 R. Ronivaldo BW Linz 2 D. Riegler SKN St.Pölten 5 J. Keiblinger SKN St.Pölten 4 G. Balotelli Dornbirn 2 C. Halper Lafnitz 1 T. Schiestl GAK 1

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL