Die Fans kamen in der vergangenen 25. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 21 Tore, allein 1 Drittel davon bei FAC vs. SV Lafnitz, Karten, rassige Szenen, bei 4 Auswärtssiegen und je 2 Remis bzw. Heim-Dreiern. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl fiel schwer, kann ein Spieler, der nur 30 Minuten spielte, in die Top-11 der Runde kommen? Warum nicht...doch sehen Sie selbst.

Durchbrachen den "Nimbus der Unbesiegbarkeit" des GAK 1902 - bis dato einzig in der ADMIRAL 2. Liga in dieser Saison Zuhause noch ohne Niederlage - und bauten mit dem 3:0-Triumph zudem den Abstand auf den Tabellendritten aus Graz auf 4 Punkte aus: Top-Torjäger Ronivaldo - siehe auch HIER - und der FC Blau-Weiß Linz, die beim Topspiel der 25. Runde mit dem souveränen Sieg nicht nur ein Statements setzten, sondern Big Points holten. Und bereits 57 Saisontore erzielten!

G. Dombaxi Vorwärts Steyr 3 C. Schösswendter BW Linz 1 R. Ronivaldo BW Linz 4 J. Keiblinger SKN St.Pölten 6 L. Hartwig SKN St.Pölten 3 I. Drame Young Violets 4 L. Maric Sturm Graz II 2 M. Monsberger FAC 1 D. Starkl Amstetten 3 P. Wydra SK Rapid II 3 L. Walchhütter KSV 1919 2

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL