Die Fans kamen in der vergangenen 26. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 24 Tore, Karten, rassige Szenen...mit Aufsteiger Vienna, Herbstmeister Horn und BL-Absteiger FC Admira gleich 3 Teams, die sich nach Unserien mit Siegen eindrucksvoll zurück melden. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Nachfolgend die getroffene Auswahl. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Ob´s am Trainer-Effekt lag? Nach dem 2. Trainerwechsel in dieser Saison beim FC Flyeralarm Admira und der Übernahme vom bisherigen Co-Trainer, dem erst 27-jährigen Tommy Wright stemmen sich Patrick Puchegger (wurde am 4. Mai 28 Jahre jung) und die Panther gegen den drohenden Abstieg und feierten - sogar in Unterzahl - nach 4 Niederlagen in Folge den ersehnten Sieg auswärts bei Sandro Schendl (li.) und Aufsteiger SK Sturm Graz II, die ebenfalls weiter um den Klassenerhalt zu zittern haben.

N. Bitsche Vorwärts Steyr 1 L. Lukacevic Admira Wacker 1 A. Gattermayer Admira Wacker 3 J. Meierhofer GAK 3 B. Rosenberger GAK 1 D. Heindl KSV 1919 2 L. Pazourek Young Violets 1 C. Bubalovic FAC 4 A. Gashi SV Horn 2 N. Steiner Vienna 2 L. Grozurek Vienna 2

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL