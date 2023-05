Die Fans kamen in der vergangenen 29. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 20 Tore, Karten, rassige Szenen und weiter Spannung pur im Kampf um den Klassenerhalt sowie im Meister-Rennen, aus dem sich "Wintermeister" SKN St. Pölten nach der 3. Niederlage in Folge verabschiedet hat und es in der letzten Runde zum Fernduell zwischen Spitzenreiter GAK 1902 und Verfolger FC Blau-Weiß Linz kommt. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Sehen Sie selbst.

G. Balotelli Dornbirn 3 A. Prada-Vega Vorwärts Steyr 1 J. Poldrugac Lafnitz 4 J. Zivkovic SK Rapid II 1 F. Mayulu BW Linz 4 M. Toth Sturm Graz II 5 C. Kröhn FAC 2 M. Liendl GAK 8 M. Gevorgyan FC Liefering 1 S. Conde Young Violets 1 N. Keckeisen Admira Wacker 1

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL