Was war das für ein Herzschlag-Finale um Auf- und Abstieg in der letzten Runde der Admiral 2. Liga, ehe letzendlich der FC Blau-Weiß Linz als Meister und der GAK 1902 als Vizemeister sowie der SK BMD Vorwärts Steyr als 3. Absteiger feststanden, während sich Vorjahres-BL-Absteiger FC Flyeralarm Admira final rettete. 24 Tore fielen zum Saison-Kehraus, 3 im Schnitt. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Sehen Sie selbst.

"Zerreißprobe" im "Finale" um den Klassenerhalt zwischen Wilhelm Vorsager und dem FC Flyeralarm gegen David Bumberger (l.) und Vorwärts Steyr. Mit dem 3:0-Heimsieg verhinderten die Südstädter gerade noch das "Worst-Case", den wiederholten Abstieg. Während die Oberösterreicher nach 5 Jahren 2. Liga den bitteren Gang in die Regionalliga Mitte antreten. Bumberger & Vorsager schafften es diesmal nicht in die "Elf der Runde" und hatten anderen den Vortritt zu lassen.

Z. Jano FC Liefering 1 L. Deinhofer Amstetten 2 S. Feiertag Amstetten 2 E. Havel FC Liefering 1 P. Bertaccini FAC 4 R. Ronivaldo BW Linz 5 D. Mitrovic BW Linz 1 R. Zwischenbrugger Dornbirn 2 M. Jovicic GAK 4 D. Gremsl Lafnitz 2 G. Davies Admira Wacker 2

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL