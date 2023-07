Die Fans kamen zum Auftakt der neuen Saison 2023/24 in der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 22 Tore (2,75 Treffer im Schnitt pro Partie), 5 Heim- und 2 Auswärts-Siege, bei nur 1 Remis; Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Auswahl fiel schwer. Besonders, weil so viele Stürmer überzeugten, sodass der ein und andere etatmäßige Mittelstürmer nun im offensiven Mittelfeld auftaucht. Doch sehen Sie selbst.

N. Havenaar SV Ried 1 R. Nitta SKN St.Pölten 1 G. Dombaxi SKN St.Pölten 1 M. Becirovic FAC 1 A. Fetahu Dornbirn 1 J. Wanner SW Bregenz 1 W. Amoah Leoben 1 A. Zingl Lafnitz 1 J. Knollmüller Lafnitz 1 M. Jovicic GAK 1 M. Cheukoua GAK 1

Fotocredit: Josef Parak