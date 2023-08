Die Fans kamen in der vergangenen 2. Runde der Admiral 2. Liga voll auf ihre Kosten: 21 Tore in 7 Spielen (= 3 im Schnitt), Karten, rassige Szenen. Leider auch den ersten Spielausfall (witterungsbedingt, SV Horn vs. FC Liefering). Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde.

C. Lichtenberger GAK 1 G. Dombaxi SKN St.Pölten 2 J. Keiblinger SKN St.Pölten 1 D. Heindl KSV 1919 1 M. Grosse SV Ried 1 R. Galle Admira Wacker 1 G. Suprun Lafnitz 1 S. Umjenovic Leoben 1 W. Amoah Leoben 2 L. Brückler SW Bregenz 12 V. Demaku Sturm Graz II 1

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger