23 Tore bescherte uns die 24. Runde der Admiral 2. Liga und damit rd. drei pro Match. Gleich vier Auswärts-, bei drei Heimsiegen stehen zu Buche. Im "Keller-Kracher" zwischen dem SV Stripfing und wiedererstarkten FC Dornbirn gab es das einzige Remis, das eher dem Aufsteiger hilft. Da auch der SK Sturm Graz derzeit den "Aufstand probt", bleibt es im Kampf um den Klassenerhalt spannend. Spannend verlief auch die Auswahl der "Top-Eleven". Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Sehen Sie selbst (siehe auch TORSCHÜTZENLISTE).

Prachtparade von Franco Flückiger, der beim Team der Runde 24 zwar seinem Landsmann Jonas Krumrey den Vortritt zu lassen hatte, doch der 33-jährige, 1,95 Meter-Mann aus Deutschland verhinderte zumindest gegen den FAC eine höhere Niederlage. Während es bei SW Bregenz in dieser Frühjahrssaison überhaupt nicht läuft. Waren die Vorarlberger in der Hinrunden-Tabelle noch Dritter, sind sie nach jüngst sechs Sieglosspielen (2U, 4N) Rang-13. der Rückrunde und weiter im freien Fall. Mit Rückkehrer Regi van Acker (wir berichteten) steht beim mittlerweile Tabellenachten im Heimspiel am Samstag gegen Liga-Leader GAK 1902 bereits der vierte Trainer an der Seitenlinie beim Aufsteiger.

T. Schriebl GAK 4 M. Jovicic GAK 3 M. Maier FAC 3 O. Adewumi FAC 2 D. Marceta Dornbirn 2 D. Pecirep SV Stripfing 5 J. Krumrey FC Liefering 3 C. Bumbic Vienna 6 P. Pomer SV Ried 1 L. Grgic Sturm Graz II 1 G. Haider Sturm Graz II 2

