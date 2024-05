Jede Menge Tore bekammen die Fans in der 27. Runde der Admiral 2. Liga zu sehen: Gesamt 24 (drei im Schnitt). Allein elf in den beiden Sonntagsspielen in der Steiermark, wo die Kapfenberger nach frühem 0:2-Rückstand die Partie per furioser Aufholjagd noch drehten und gegen Schlusslicht SKU Amstetten einen 4:2-Heimsieg und damit wohl auch den Klassenerhalt bejubelten. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Auch diesmal haben wir uns dabei mit Trainern viele Gedanken gemacht, doch sehen Sie selbst.

Ein Kandidat für den "Trainer der Runde": Matthias Puschl, KSV 1919. Der 27-jährige Grazer wechselte von der Rolle als Spieler der abstiegsgefährdeten Kapfenberger, für die der Mittelfeldakteur in dieser Saison in der ADMIRAL 2. Liga 23 Einsätze absolvierte (vier Tore, zwei Assists), mit 1. Mai in jene als Interims-Trainer. Und stoppte jäh den Absturz der Falken. Zwei Spiele, zwei Siege (Quote: 3,0) können sich sehr sehen lassen und lassen die Kapfenberger nun auch mit großer Wahrscheinlichkeit in die nächste Saison in Liga 2 gehen.

S. Rakowitz SV Stripfing 3 N. Gataric SV Stripfing 2 M. Anderson Admira Wacker 1 C. Giuliani Vienna 2 E. Metu SV Horn 1 D. Heindl KSV 1919 3 K. Eza SV Ried 1 D. Bumberger SV Ried 4 A. Fetahu Dornbirn 3 I. Mihaljevic Lafnitz 1 T. Burmeister Lafnitz 1

