Vier Heimsiege, ein Remis, drei Auswärts-Dreier und vor allem rekordverdächtige 31 Treffer (rd. vier im Schnitt!) bekamen die Fans in der vergangenen 28. Runde der Admiral 2. Liga , die komplett am Freitag ausgetragen wurde, geboten. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Mit diversen Trainern der Klubs haben wir uns innerhalb der Redaktion einige Gedanken gemacht, doch sehen Sie selbst.

Fünf Tore bekamen die Zuschauer beim Match SV Horn vs. FAC zu sehen, wobei die Waldviertler zwei Mal vorn lagen (1:0 und 2:1) um am Ende gegen die Floridsdorfer dann doch noch eine 2:3-Heimniederlage zu kassieren. Siehe auch aktuelle TORSCHÜTZENLISTE!

N. Havenaar SV Ried 10 A. Leitner SV Ried 2 R. Souza Dornbirn 1 A. Fetahu Dornbirn 4 K. Boateng Vienna 2 T. Schiestl GAK 3 L. Jastremski GAK 3 C. Dieng Leoben 1 F. Ristanic Admira Wacker 2 B. Okoh FC Liefering 1 M. Becirovic FAC 6

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL