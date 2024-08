Die 1. Runde der neuen Admiral 2. Liga-Saison 2024/25 hatte es gleich in sich. Für Heimteams gab es dabei nicht viel zu holen. Nur ein Sieg - und der erst im letzten Spiel am Sonntag für den FAC vs. SKN St. Pölten. Am Freitag ging es in allen fünf Partien gleich mit allesamt Auswärtsdreiern los, am Samstag folgten zwei Nullnummern. Macht ergo 13 Treffer, fünf davon allein in Horn, wo der SK Rapid II ein Statement setzte. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Trainer & Redaktion haben sich Gedanken gemacht, nachfolgend das Resultat...

Flavio schaffte es zwar diesmal noch nicht in das Team der Runde, doch mit dem Floridsdorfer AC immerhin den ersten und bisher einzigen Heimsieg in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25. Während es für Innenverteidiger Dirk Carlson und den SKN St. Pölten gleich zum Start einen Dämpfer gab.

J. Wanner Amstetten 1 A. Leitner SV Ried 1 S. Sane SV Ried 1 A. Baallal A. Lustenau 1 L. Eloshvili KSV 1919 1 G. Haider Sturm Graz II 1 D. Vincze SK Rapid II 1 F. Demir SK Rapid II 1 J. Stefanon SW Bregenz 1 M. Becirovic FAC 1 P. Bertaccini FAC 1

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL