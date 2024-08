30 Tore (fast vier im Schnitt) bekamen die Fans in der vergangenen 2. Runde der Admiral 2. Liga zu sehen. Besonders in Torlaune präsentierten sich der SV Lafnitz und FC Liefering (4:5), Aufstiegs-Kandidat SV Ried, die Kapfenberger Falken sowie erneut Aufsteiger SK Rapid II, der bisher Liga Zwoa rockt. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Redaktion & Trainer haben sich diesmal für folgende Auswahl entschieden...

Auch wenn es Nikki Havenaar diesmal nicht in das Team der Runde geschafft hat und zwei anderen Mannschaftkollegen den Vortritt ließ, überzeugte der Abwehrchef der SV Guntamatic Ried beim souveränen 4:0-Heimsieg über den SV Horn.

M. Römling KSV 1919 1 D. Heindl KSV 1919 1 P. Verhounig FC Liefering 1 F. Wohlmuth SV Ried 1 M. Würdinger Amstetten 1 A. Silva SW Bregenz 1 N. Wurmbrand SK Rapid II 1 T. Hülsmann SKN St.Pölten 1 S. Sane SV Ried 2 S. Haudum Admira Wacker 1 A. Gashi Admira Wacker 1

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger