Die 5. Runde der Admiral 2. Liga hatte es in sich. 21, teils spektakuläre Tore gab es zu sehen in den sieben Partien (drei im Schnitt). Hartnäckiger Gegner war für das ein und andere Team an diesem Sommerwochenende Starkregen. Was zum Spielabbruch in der Südstadt führte, während Liga-Leader SV Ried davon in Lafnitz unbeeindruckt blieb, trotz späterem Ankick und tiefem Terrain seine blütenweiße Weste wahrte. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Trainer & Redaktion haben sich diesmal für folgende Auswahl entschieden (siehe auch 2. Liga-Torschützenliste)...

N. Steiner Vienna 1 M. Bignetti Sturm Graz II 1 A. Silva SW Bregenz 2 P. Zuna Voitsberg 1 M. Rasner SV Ried 1 M. Grosse SV Ried 1 J. Turi KSV 1919 1 Y. N'zi KSV 1919 1 G. Andrade SV Stripfing 1 D. Pecirep SV Stripfing 1 T. Trummer FC Liefering 1

Fotocredit: Josef Parak