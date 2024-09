Tag der Auswärtsteams in der vergangenen 7. Runde der Admiral 2. Liga! Allein fünf Dreier für die Gast-Klubs, darunter Siege, wenn auch knapp, für das Spitzenduo SV Ried und KSV 1919. Befreiungsschlag für den SKN St. Pölten mit drei erkämpften Punkten bei Aufsteiger ASK Voitsberg, der, wie zwei andere steirische Klubs (SV Lafnitz & SK Sturm Graz II), weiter auf einen Sieg wartet. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Trainer & Redaktion haben sich diesmal für folgende Auswahl entschieden.

Es war auch der Spieltag der Lastminute-Siegtore. Ob in Amstetten für die SV Ried, oder in der Südstadt für die Admira sowie in der Red Bull Arena in Salzburg, wo Haris Ismailcebioglu wenige Tage nach seinem 21. Wiegenfest in der Nachspielzeit das "Goldtor" für den SV Horn gegen den FC Liefering gelang. Sehr zur Freude auch von Trainer Philipp Riederer, dessen Team zuhause im Waldviertel bisher punktlos ist, auswärts allerdings schon zwei Siege (jeweils zu Null) feierte.

B. Unger Vienna 1 K. Boateng Vienna 1 D. Heindl KSV 1919 2 B. Krasniqi KSV 1919 1 M. Stendera SKN St.Pölten 1 J. Mayer SV Ried 2 D. Berger SV Ried 1 M. Horvat Admira Wacker 1 L. Malicsek Admira Wacker 1 C. Bubalovic FAC 1 H. Ismailcebioglu SV Horn 1

