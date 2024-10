Am 9. Spieltag der Admiral 2. Liga gab es jede Menge Tore (27, im Schnitt 3,5) und ging es mächtig rund. Das mehrwöchige Führungsduo SV Ried und KSV 1919 schwächelt und rutscht nach den nächsten Umfallern in der Tabelle auf Rang 4 bzw. 5 ab. Vorbeigezogen sind die im Flow befindlichen Admiraner (neuer Spitzenreiter), die ebenso konstanten Bregenzer und die Hütteldorfer Himmelsstürmer vom SK Rapid II. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Redaktion und Trainer haben sich diesmal für folgende Auswahl entschieden.

D. Kirnbauer Voitsberg 1 J. Wanner Amstetten 4 J. Hödl Sturm Graz II 1 F. Köchl Amstetten 1 M. Horvat Admira Wacker 2 M. Anderson Admira Wacker 1 A. Fetahu SW Bregenz 1 R. Harakate SKN St.Pölten 1 E. Just SKN St.Pölten 1 D. Schierl A. Lustenau 1 D. Vincze SK Rapid II 3

Fotocredit: Josef Parak