In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der 52-Jährige nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Die Young Violets Austria Wien mussten am vergangenen Spieltag einen enormen Rückschlag verkraften. Ich denke, dass der FAC Wien das Momentum zu seinen Gunsten nutzen wird."

"Schwere Aufgabe für den KSV 1919! Der FC LIefering ist derzeit die Mannschaft der Stunde. Die Salzburger konnten in den letzten zwei Spielen ein Torverhältnis von 9:2 fabrizieren. Für mich eine klare Sache!"

Sa, 27.06.2020, 15:00 Uhr

"Was für ein Abstiegskracher. Der Grazer AK konnte mit dem Auswärtssieg in Klagenfurt ein großes Ausrufezeichen setzen. Die roten Teufel werden mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen und diese auch gewinnen."