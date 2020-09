In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

Fr, 18.09.2020, 18:30 Uhr

"Der GAK hat das Heimspiel zwar verloren, aber Dornbirn ist auch in die letzte Saison gut reingestartet. Die zweiten Mannschaften sind in der Anfangsphase der Meisterschaft immer unberechenbar. Ich denke, dass in dieser Partie ein paar Tore fallen werden…"