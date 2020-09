In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

"Die Young Violets sind auch in der letzten Saison nicht gut gestartet - das finde ich bei einer jungen Truppe nicht so tragisch. Die jungen Spieler müssen sich erstmal finden. Ich denke, dass sich die Young Violets im Duell der Nachzügler durchsetzen werden."

"Man sieht, dass die Lafnitzer seit Jahren kontinuierlich gute Arbeit leisten. Sie haben eine gute Führung, einen guten Sportdirektor und gute Trainer. Deshalb sind sie regelmäßig im vorderen Mittelfeld dabei und haben selten etwas mit dem Abstieg zu tun. Der GAK hat mit der Heimniederlage gegen Steyr einen Dämpfer erlitten. In Lafnitz hängen die Trauben sehr hoch."

"Das wird ein interessantes Duell, weil ich persönlich vor solchen Spielen sowieso immer glaube, dass viele Tore fallen werden. Alle werden vorne draufgehen und dieses Gegenpressing 90 Minuten durchzuhalten, wird wohl kaum eine Mannschaft schaffen. Liefering war in den ersten drei Spielen bockstark, aber ich denke, dass die Juniors einen Punkt holen könnten."

"Die Linzer haben in den letzten zwei Spielen sehr gut geformt - das sollte ihnen Selbstvertrauen geben. Bei den paar Kilometern, die die Amstettner bis Linz zurückzulegen haben, kann man schon fast von einem kleinen Derby sprechen. Ich glaube, dass die Linzer einen Heimsieg einfahren werden."

Di, 29.09.2020, 20:25 Uhr

"Die erste Standortbestimmung hat Wacker Innsbruck verloren gegen Liefering. Jetzt fangen vielleicht manche schon zum Grübeln an, ob man alles richtig gemacht hat bzw. was man noch verändern könnte. Leider bestätigt Austria Lustenau jedes Wochenende genau das, was ich seit zwei Jahren über sie sage."