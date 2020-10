In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Der FAC ist in diesem Heimspiel zu favorisieren. Mit den Young Violets kommt ein Gegner, wo drei Punkte eigentlich Pflicht sein sollten."

Mo, 26.10.2020, 10:30 Uhr

"Den Kapfenbergern ist im Spiel gegen die Juniors so gut wie alles aufgegangen. Klagenfurt hat in Lafnitz eine Niederlage kassiert, wobei man dort schon einmal verlieren kann. Es wird nicht leicht für die Klagenfurter in Kapfenberg - 1:1."