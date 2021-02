In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Lafnitz ist die Überraschungsmannschaft der 2. Liga. Es ist richtig stark, wie sie in dieser Saison performen. Ich tippe auf einen klaren Heimsieg."

"Lustenau hat leider wieder das gezeigt, was ich prophezeit habe. Wenn man glaubt, es könnte in der Tabelle etwas nach vorne gehen, kassieren sie wieder einen Dämpfer. Jetzt rechne ich mit einer Trotzreaktion - 2:2."

"Klagenfurt steht in diesem Spiel schon bisschen unter Druck. Gegen den Tabellenletzten eine Heimniederlage zu kassieren, wünscht sich niemand. Das war auch kein guter Start für Peter Pacult. Es muss eine Reaktion von den Klagenfurtern kommen."

Sa, 27.02.2021, 14:30 Uhr

"Dornbirn zählt zu den positiven Überraschungen in dieser Liga. Sie sind ganz schwer auszurechnen, weil sie teilweise auch Spiele gewinnen, wo man es im Vorfeld nicht für möglich hält. Es ist ähnlich wie bei einer Praline. Bei Dornbirn weiß man nicht, was man bekommt. Ich glaube aber an sie und tippe auf einen Heimsieg."