In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

Fr, 09.04.2021, 18:30 Uhr

"Die Kapfenberger sind gut drauf, auch wenn sie gegen die Juniors verloren haben, aber in der Rückrunde gehören sie schon zu den stärkeren Mannschaften. Klagenfurt wird mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein. Sie sind fünf Punkte hinter dem dritten Platz - mit einem Spiel mehr. Das schaut stark nach Relegation aus. Es wird sehr interessant, was den vierten Platz betrifft. Klagenfurt muss eine Trotzreaktion zeigen. Sollten sie gegen Kapfenberg nicht gewinnen, dann wird dort der Hut brennen. Sagen wir mal so: Am Osterwochenende haben sie mehr Eier ins Nest gelegt bekommen, als gefunden (lacht)."