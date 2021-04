In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Austria Klagenfurt hat zuletzt eine super Partie abgeliefert. Wenn Klagenfurt den dritten Platz noch erreichen möchte, dann zählt gegen Amstetten nur ein Sieg. Es wird mit Sicherheit ein schweres Spiel werden, aber wenn sie so eine Leistung wie gegen Kapfenberg bringen, dann können sie in Amstetten sicher bestehen."

"Der FAC kommt jetzt langsam wieder dorthin, wo sie auch in den letzten Jahren waren - kontinuierlich Richtung Tabellenende. Vorwärts Steyr ist jetzt natürlich im Aufwind. Aber wir wissen: Je näher das Saisonende kommt, umso häufiger gewinnen die Mannschaften vom Tabellenende. Da gibt es ein Hauen und Stechen. Es wird zum Schluss heiße Duelle geben und genau das macht die Liga so spannend. Ich glaube, es wird ein schönes Unentschieden."

"Sagen wir mal so: Gegen Liefering kann man verlieren, aber Lafnitz spielt im Gesamten eine tolle Saison. Auch die Kapfenberger absolvieren eine gute Rückrunde. Man kann den Mannschaften auch mal Ausrutscher zugestehen. Lafnitz will sicher den Meistertitel holen, das wäre für die Fußballhistorie in Lafnitz etwas ganz Großes. Trotzdem tippe ich auch hier auf ein Unentschieden."

Mi, 14.04.2021, 20:30 Uhr

"Blau-Weiß Linz muss ich ein Kompliment aussprechen. Unglaublich, was sie für eine tolle Rückrunde spielen. Sie zeigen einen tollen Fußball. Schade, dass so ein Klub nicht aufsteigen will. Zu meiner Zeit in Klagenfurt hat Blau-Weiß Linz auch bis zum Schluss oben mitgespielt. Ich glaube, dass auch die Linzer den Meistertitel holen wollen. Gegen Rapid II wird es aber nicht leicht, weil die jeden Punkt brauchen. Die wollen mit Sicherheit in der Liga bleiben…"