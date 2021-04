In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

Fr, 30.04.2021, 18:10 Uhr

"Das Finale naht, es wird hochspannend um die Aufstiegs- und Abstiegsplätze. Die Dornbirner müssen nach den zwei klaren Niederlagen aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen. Sie sind zurzeit in einer Abwärtsspirale drinnen, aus der sie so schnell wie möglich rauskommen sollten, aber in Liefering wird es natürlich extrem schwer."