In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die Saison 2021/22 steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Da hat Wacker gleich einmal eine schöne Auswärtsfahrt. Es ist nie leicht, zum Saisonstart gegen eine zweite Mannschaft zu spielen, weil man nicht weiß, wo die Jungen stehen. Die können schon extrem gut oder erst in der Findungsphase sein. Wacker hat es selbst in der Hand. Wenn sie glauben, dass sie dort locker auftreten können, dann werden sie riesige Probleme bekommen. Es würde ihnen guttun, wenn sie dort souverän gewinnen würden."

"Amstetten hat auch schon in der letzten Saison gut gespielt und sich jetzt gezielt verstärkt. Für mich gehen sie schon als Favorit in dieses Heimspiel. Beim FAC gab es wieder einen großen Umbruch. Das sollte eigentlich eine „gmahde Wiesn“ für Amstetten werden."

Fr, 23.07.2021, 18:30 Uhr

"Lafnitz hat schon in der letzten Spielzeit eine Top-Performance abgeliefert und sich jetzt gut verstärkt. Respekt, was in Lafnitz auf die Beine gestellt wurde. Vielleicht haben sie den Aufstieg ja doch im Hinterkopf - ein gutes Fundament hätten sie ja in Lafnitz."