In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die Saison 2021/22 steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Wenn Lustenau dort weitermacht, wo sie vor der Länderspielpause aufgehört haben, dann sollte auch in diesem Spiel nichts anbrennen. Es freut mich, dass sie oben dabei sind und hoffe auch, dass sie dort bleiben."

"Der FAC begibt sich in der Tabelle jetzt langsam wieder nach unten. Vorwärts Steyr sollte unbedingt anfangen, zu punkten. Vielleicht ist der FAC, der vor der Länderspielpause nicht so gut drauf war, der richtige Gegner."

Sa, 16.10.2021, 14:30 Uhr

"Lafnitz ist nicht so stabil wie in den letzten beiden Saisonen, aber wieder oben dabei. Dornbirn ist jetzt erstmals von Anfang an unten dabei. Ansonsten sind sie immer gut gestartet. Die müssen jetzt ihre Nerven im Griff haben."