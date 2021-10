In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die Saison 2021/22 steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Das Mittelfeld ist so eng in der 2. Liga. Aber im Endeffekt ist Innsbruck bereits 12 Punkte hinter dem Ersten. Positiv ist, dass der neue Trainer sein erstes Spiel gewonnen hat. Jetzt sollte Wacker nachlegen."

"Bei Steyr läuft es überhaupt nicht rund und jetzt kommt mit Lafnitz gleich die nächste schwierige Aufgabe. Ich glaube nicht, dass Steyr in der momentanen Verfassung etwas holen kann."

Fr, 22.10.2021, 18:30 Uhr

"Der FAC ist momentan in einer guten Verfassung und auch in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld. Horn ist jetzt etwas runtergerutscht. In dieser Partie spricht eigentlich vieles für den FAC."