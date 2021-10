In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die Saison 2021/22 steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Blau-Weiß Linz hat die 2. Liga mit dem Sieg in Lustenau wieder spannender gemacht. Für die Zuschauer und Fans ist das natürlich toll. Die Linzer sollten mit einem Heimsieg nachlegen."

"Es wäre natürlich eine sehr lustige Geschichte, wenn die Kapfenberger im Pokal gegen die Austria-Profis gewinnen und in der 2. Liga gegen die Amateure verlieren würden (lacht). Ich glaube auch, dass das passieren könnte - 2:0."

Sa, 30.10.2021, 14:30 Uhr

"Der GAK hat sich aus dem Titelrennen schon verabschiedet. Ich glaube nicht, dass die Mannschaften an der Tabellenspitze das noch aus der Hand geben werden. Die Dornbirner müssen auch langsam was machen, damit sie den Anschluss an das hintere Mittelfeld nicht verlieren."