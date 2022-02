In die Saison der Admiral 2. Liga begleitet uns Ligaportal-Experte Manfred Bender. Der 55-jährige Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München, führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die Saison 2021/22 steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Der FAC hat sich im Cup bereits in guter Form präsentiert und war im Herbst überragend. Sie stehen zurecht auf Rang 3. Die Young Violets müssen aufpassen nicht zu sehr in den Abstiegsstrudel zu geraden."

Fr, 18.02.2022, 18:30 Uhr

"In so einem Spiel der jungen Spieler will sich jeder beweisen. Rapid II war als Letzter gestartet und hat es inzwischen bis ins Tabellenmittelfeld geschafft. Die Juniors als Schlusslicht müssen voll punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren"