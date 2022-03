"Nachdem der FAC für die Lizenz zur ADMIRAL Bundesliga angesucht hat und nach der Aufholjagd, wird es nun oben nochmal richtig interessant um die Tabellenspitze", meint Ligaportal-Experte Manni Bender. Und wenn es nach den Tipps für Runde 21 in der Admiral 2. Liga vom ehemaligen Bundesliga-Profi des FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt geht, stößt an diesem Wochenende der Floridsdorfer AC Langzeit-Spitzenreiter SC Austria Lustenau vom Tabellenthron. Der 55-jährige Münchener prophezeit in den acht Partien fünf Heimsiege, zwei Remis und nur einen Auswärts-Dreier.

Fr, 18.03.2022, 18:30 Uhr SC Austria Lustenau - SK Rapid II Expertentipp: 1:1 "Lustenau hat schwer eine auf die "Mütze" bekommen im West-Derby. Da denkt man natürlich jetzt mit Rapid Amateure kommt ein leichter Gegner. NEIN! Denn die sind gut drauf, auch wenn sie verloren haben gegen Blau-Weiß Linz. Wird mit Sicherheit ein sehr unangenehmer Gegner für die Lustenauer." Zum Live-Ticker

Fr, 18.03.2022, 18:30 Uhr SV Horn - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 0:2 "Horn ist immer noch sieglos in der Rückrunde. Bei denen geht es richtig bergab. Sie sind jetzt mittendrin im Abstiegskampf. Die Lafnitzer haben eine durchwachsene Saison, doch ich glaube, dass sie in Horn gewinnen werden." Zum Live-Ticker

Fr, 18.03.2022, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - GAK 1902 Expertentipp: 2:1 "Der GAK spielt keine berauschende Saison. Vorwärts Steyr scheint sich ein bisschen zu fangen. Wird ein interessantes Spiel. Steyr mittendrin im Abstiegskampf, der GAK will noch den Anschluss nach oben halten. Doch ich glaube, dass Steyr gewinnen wird." Zum Live-Ticker

Fr, 18.03.2022, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - spusu SKN St. Pölten Expertentipp: 2:1 "St. Pölten zuletzt mit einer herben Heimniederlage gegen den FAC. Die Young Violets kommen nach oben - Tendenz steigend nach oben. Wird für die St. Pöltner ein interessantes Spiel bei der jungen Mannschaft in Wien, der 2. Mannschaft des Bundesligisten." Zum Live-Ticker

Fr, 18.03.2022, 20:25 Uhr SKU Amstetten - FC Wacker Innsbruck Expertentipp: 1:1 "Schaun mer mal, ob Wacker Innsbruck der Erfolg was gebracht hat und ihnen Selbstvertrauen gibt mit dem Heimsieg gegen Lustenau oder ob das nur eine Eintagsfliege war. Amstetten ist gut dabei, spielt eine solide Saison und kann recht zufrieden sein. " Zum Live-Ticker

Sa, 19.03.2022, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Juniors OÖ Expertentipp: 3:0 "Die Juniors haben zuletzt ein Ausrufezeichen gesetzt, sind wieder mittendrin und haben Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Blau-Weiß Linz hat zuletzt auch ein starkes Spiel gemacht, die sind auch wieder gut drauf und scheinen sich in der Rückrunde zu fangen. Ich glaube das OÖ-Derby wird zugunsten von Blau-Weiß Linz ausgehen." Zum Live-Ticker

Sa, 19.03.2022, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Die Kapfenberger müssen aufpassen und sollten eher ein bisserl nach unten schielen als wie nach oben. Denn sonst kommen sie wirklich noch in den Abstiegsstrudel hinein. Da könnte Dornbirn zu dem Zeitpunkt gerade richtig kommen. Denn wenn die Falken gewinnen, dann sind sie save. Dornbirn derzeit auch mit Tendenz nach oben steigend. Wird mit Sicherheit für Kapfenberg kein leichter Gegner werden, doch ich glaube dass das die Gastgeber gewinnen." Zum Live-Ticker