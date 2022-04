"Sehr interessanter Spieltag", meint Ligaportal-Experte Manni Bender über die 22. Runde der ADMIRAL 2. Liga nach länderspielbedingter Pause. Glaubt der ehemalige Coach von Austria Klagenfurt und Ex-Profi vom FC Bayern München, dass die FAC-Fabelserie anhält und die Floridsdorfer bei "Favoritenschreck" FC Wacker Innsbruck, der bereits den vormaligen Spitzenreiter SC Austria Lustenau jüngst besiegte und ja auch das Hinspiel im Herbst in Wien gewann, ihre erstmalige Tabellenführung am Tivoli verteidigen? Und was hält Manni Bender aktuell von Blau-Weiß Linz, Amstetten, KSV, Lafnitz, GAK usw.? Lesen Sie selbst.

Fr, 01.04.2022, 18:30 Uhr

"Tabellarisch und vom Namen her ein Topspiel. FAC brauchen wir nicht darüber reden...ist ganz klar die Mannschaft des Jahres. Unglaublich, was die für eine Serie haben. Bei Wacker Innsbruck geht die Tendenz leider etwas nach unten. Das wird ein top interessantes Spiel. Ich glaube, dass die Länderspielpause Innsbruck vielleicht ein bisserl in die Parade spielt. Aber ich glaube trotzdem, dass der FAC mit so viel Selbstvertrauen nach Innsbruck fährt und auch dort gewinnen wird."