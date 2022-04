Volles Programm in der Admiral 2. Liga am Kar-/Oster-Wochenende...zwei komplette Spieltage binnen vier Tagen stehen am Karfreitag und Ostermontag an. Zunächst mit Runde 24. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal 2.-Liga-Experte Manni Bender. Der ehemalige Profi vom FC Bayern Münchten tippt für Runde 24 in den 8 Partien gesamt 23 Tore bei je drei Auswärtssiegen und Remis, jedoch nur zwei Heimsiegen. Hier seine Voraussagen und Statements im Detail:

Top-Spiel im finalen Freitagabend-Match der 24. Runde in der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem SK Rapid II und dem Liga-Zweiten FAC, der sich im Hinspiel am 25. September auf dem FAC-Platz mit einem 0:0 zu begnügen hatte. Dürfte auch diesmal wieder ein enges, umkämpftes Spiel auf Augenhöhe sein.

Fr, 15.04.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - spusu SKN St. Pölten Expertentipp: 2:2 "Das ist eine kurze Anreise für den SKN St. Pölten, gerade mal über die A1 drüber auf die andere Seite. Amstetten hat eine schöne Klatsche bekommen bei Blau-Weiß Linz, St. Pölten zuletzt 1:1. Beide im Niemandsland der Liga - weder nach oben, noch unten geht da was. Da können sie jetzt ein paar Spieler ausprobieren und bisserl testen für die neue Saison. "

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - GAK 1902 Expertentipp: 3:2 "Wacker Innsbruck hat mal wieder ein kleines Lichtlein gehabt mit diesem 1:0-Sieg in Liefering. Der GAK zuletzt Unentschieden Zuhause. Auch hier sind zwei Mannschaften, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Weder nach oben, noch unten...sind beide im gesicherten Mittelfeld, können befreit aufspielen und Gas geben ohne jede Zwänge. Können zeigen, was sie drauf haben. "

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - KSV 1919 Expertentipp: 2:1 "Steyr hat jetzt seit langem mal wieder eine Niederlage kassiert, Kapfenberg spielte unentschieden. Nichtsdestotrotz schaut es für Steyr immer noch gut aus, nachdem man sie in der Saison ja schon mal ziemlich weit hinten gesehen hat. Ich glaube, dass sie es zu Hause wieder biegen werden gegen Kapfenberg. "

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 1:1 "Lafnitz zuletzt mit einem Unentschieden. Die Young Violets mit dem 4:0 gegen den eigentlich kommenden Absteiger, die Juniors OÖ. Da war schon die Luft raus bei den Juniors. Dennoch werden die Violets ein unangenehmer Gegner werden für Lafnitz. "

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - SC Austria Lustenau Expertentipp: 0:2 "Das wäre natürlich jetzt eine richtige Blamage für Austria Lustenau, wenn sie bei den Juniors stolpern würden. Soviel Charakter & Qualität sollten die Lustenauer schon haben, dass sie jetzt auch in Pasching gegen die Juniors gewinnen. Obwohl sie es nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, weil man weiß es ja selber, Fußball spielen können beide."

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr FC Dornbirn - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Dornbirn muss punkten Zuhause, sonst gehen ihnen langsam mal die Spiele aus. Sind ja nurmehr sieben Spieltage. Der Anschluss ist da und mit einem Sieg gegen Liefering sind sie wieder mitten dabei, aber das wird extrem schwierig."

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr SV Horn - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 1:3 "Horn muss auch aufpassen und Gas geben. Blau-Weiß Linz ist extrem gut drauf...mit dem 5:2-Sieg gegen Amstetten. Wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel. Ich glaube aber, dass Blau-Weiß Linz in Horn gewinnen wird."

Fr, 15.04.2022, 20:25 Uhr SK Rapid II - FAC Expertentipp: 0:1 "Kleines Derby. Wird eine richtige Hausnummer für den FAC bei den Rapid-Juniors und keine leichte Aufgabe. Aber sie müssen richtig Gas geben, um dran zu bleiben. Weil sie wissen auch, dass Austria Lustenau gegen die Juniors OÖ spielt und da gewinnen werden. Also muss der FAC auch bei den Rapidlern volles Risiko gehen, um die drei Punkte einzufahren und dran zu bleiben um die Aufstiegsplätze. "

Foto: Josef Parak