Volles Programm am Kar-/Oster-Wochenende in der ADMIRAL 2. Liga. Nur drei Tage nach Rd. 24 mit den Karfreitag-Abendspielen geht es Ostermontag mit Rd. 25 weiter. Beginnend bereits am Vormittag mit der 10:30 Uhr Fußball-Matinee zweier Traditionsklubs - FC Blau-Weiß Linz vs. FC Wacker Innsbruck - und endend am späten Nachmittag mit FAC vs. GAK 1902 (Ankick: 16:45 Uhr) bzw. SV Horn vs. Young Violets (17 Uhr). Bevor wir unseren Ligaportal-Zweitliga-Experten Manni Bender in die Osterfeiertage geschickt haben, hat der ehemalige Bundesliga-Profi des FC Bayern München Samstag noch schnell seine Prognosen abgegeben.

"Amstetten im NÖ-Derby mit einem Heimsieg am Freitag gegen St. Pölten. Habe mir das Spiel angeschaut. St. Pölten war spielbestimmend, Amstetten hat die Chancen gehabt. Kapfenberg sollte jetzt mal wieder einen Heimsieg einfahren, dann sind sie alle Abstiegssorgen los. Aber ich glaube an ein Remis."

Mo, 18.04.2022, 14:30 Uhr

"Es wäre fast so gekommen wie ich es gesagt habe: nur ein mageres 0:1 bei den Juniors OÖ, beim Tabellenletzten. Letztendlich hat es Lustenau noch gebogen, was natürlich wichtig war. Das sind Spiele, die man gewinnen muss. Auch wenn es ein dreckiger Arbeitssieg war. So kann man dann auch Meister werden. Mit Dornbirn geht es schwer bergab. Es ist allerdings auch ein Derby. Trotzdem lässt sich das Austria Lustenau nicht nehmen."