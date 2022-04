Während in der ADMIRAL Bundesliga wegen dem ÖFB-Cup-Finale zwischen Pokal-Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg und Außenseiter SV Guntamatic Ried - Sonntag, 1. Mai, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - der Ball ruht, ist in der ADMIRAL 2. Liga volles Programm. Mit dem Top-Spiel zwischen dem amtierenden Meister FC Blau-Weiß Linz und Spitzenreiter SC Austria Lustenau - Samstag, 30. April ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Was tippt Ligaportal-Experte Manfred Bender für dieses Top-Spiel und Runde 27? Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt unbekümmert und typisch mit seinen Prognosen für den Spieltag.

Ärgerte Austria Lustenau beim Hinspiel am 22. Oktober im Ländle: Matthias Seidl erzielte das "Tor des Abends" beim 1:0-Auswärtssieg vom FC Blau-Weiß Linz im Herbst. Und diesmal?

"Der GAK zuletzt am Sonntag mit einem 1:0-Heimsieg gegen St. Pölten. Liefering hat noch am kommenden Dienstag ein Nachholspiel. Ich glaube, dass da mit den jungen Spielern der Lieferinger gegen den GAK einige Tore fallen werden. "

Fr, 29.04.2022, 18:30 Uhr

"Horn mittendrin im Abstiegskampf. Der FAC weiß auch, dass Blau-Weiß Linz in dieser Runde noch Zuhause gegen Austria Lustenau spielt. Also erhalten sie sich noch eine kleine Aufstiegs-Chance. Wenn es so kommt, und daher mach ich es auch so, damit es im Aufstiegskampf spannend bleibt, Sieg für den FAC."