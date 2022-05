Hochspannung weiter im Aufstiegs-Rennen der ADMIRAL 2. Liga im Fernduell zwischen Liga-Leader SC Austria Lustenau und Verfolger Floridsdorfer AC. Der am vergangenen Wochenende aufholte und nurmehr zwei Zähler hinter den Vorarlbergern liegt, es an diesem Freitag allerdings im Top-Spiel der 28. Runde mit dem amtierenden Meister und Tabellendritten FC Blau-Weiß Linz zu tun bekommt. Was tippt Ligaportal-Experte Ex-FC Bayern München-Profi Manfred Bender, der im übrigen einen eigenen Podcast hat und dessen Sohn in der U10 vom Kultklub TSV 1860 München spielt?

Daniel Rechberger (li.) jubelt mit João Oliveira, der im Herbst beim 2:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz beide Tore für den FAC erzielte.

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr SKU Amstetten - FC Juniors OÖ Expertentipp: 3:0 "Nachdem Amstetten zuletzt mit den Young Violets eine 2. Mannschaft abgefertigt haben, werden sie das mit den Juniors OÖ weiter machen wollen. Doch die haben sich nicht hängen lassen gegen Wacker Innsbruck beim 3:3 und auch am Dienstag beim überraschenden 4:3-Heimsieg gegen den FC Liefering. Trotzdem wird das hier für mich eine klare Sache von Amstetten gegen die Juniors. "

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - SV Horn Expertentipp: 1:1 "Die Horner noch mittendrin im Abstiegskampf. Wacker Innsbruck beim Tabellenletzten und Absteiger FC Juniors OÖ nur 3:3, bei den Tirolern geht es ja auch drunter und drüber. Da weiß auch keiner, wie es weiter geht. Das ist momentan eine schwere Geburt bei Wacker. "

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Vorwärts Steyr hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt wirklich gefangen und seit dem Trainerwechsel läuft es bei ihnen. Mit Liefering kommt da jetzt zwar schon nochmal eine Hausnummer, aber trotzdem...mit einem Sieg sind die Steyrer nächstes Jahr fest wieder in der 2. Liga, auch wenn es gegen Liefering schwierig wird."

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr KSV 1919 - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 3:1 "Die Kapfenberger haben es wirklich noch geschafft, dass sie wieder im Abstiegsstrudel drin sind. Das ist ein schönes Abstiegsduell. Die Young Violets, zuletzt mit einer 0:5-Heimklatsche gegen Amstetten, haben einiges gut zu machen. Kapfenberg kann natürlich mit einem Heimsieg alles klar machen, dass sie dann relativ "save" und nächstes Jahr wieder in der 2. Liga sind."

Fr, 06.05.2022, 20:25 Uhr FAC - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 2:1 "Interessantes Spiel. Zweiter gegen Dritter. Der FAC unter Zugzwang, darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben bei zwei Punkten hinter Spitzenreiter Austria Lustenau. Für sie gibt es nur Eines: Sieg gegen Blau-Weiß Linz. "

Sa, 07.05.2022, 14:00 Uhr GAK 1902 - FC Dornbirn Expertentipp: 1:3 "Für den GAK geht es weder nach oben noch unten. Die Dornbirner dagegen sind noch mittendrin im Abstiegskampf. Mit einem Sieg hätten sie natürlich wieder gute Chancen, um drin zu bleiben in der 2. Liga. Ich glaube, wenn man gegen den GAK richtig Gas gibt gleich von Anfang an, kann man was holen."

So, 08.05.2022, 10:30 Uhr SC Austria Lustenau - spusu SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "Vom Namen her eine Riesenpartie. Vom Tabellenstand her Lustenau Erster, St. Pölten jenseits von Gut und Böse und mit einer enttäuschenden Saison. Sie könnten natürlich noch zum Stolperstein werden. Wenn Lustenau meint, dass sie das locker nach Hause schaukeln, werden sie sich umschauen. Ich sage mal 1:1 damit es spannend bleibt im Meisterschaftskampf. "

