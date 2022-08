Auch Rd. 4 der ADMIRAL 2. Liga hat es in sich. Bleibt der furios gestartete Aufsteiger First Vienna FC 1894 auch bei den Jungbullen vom FC Liefering unbesiegt? Spiel der Gegensätze in Dornbirn: hier die Vorarlberger, einzig noch ohne Zähler, dort Spitzenreiter SV Horn, allein noch ohne Punkteverlust. Im Freitagabend-Flutlichtmatch treffen mit dem FC Blau Weiß Linz und dem GAK zwei Kultklubs aufeinander, die beide auch erfolgeiche Bundesliga-Zeiten erlebten. Die Sonntags-Matinee sieht das steirische Derby zwischen KSV 1919 und SV Lafnitz. Nachfolgend die Spieltag-Tipps von Ligaportal-Experte Manni Bender, der sich noch im Urlaub befindet, doch es sich nicht nehmen ließ...kurz & bündig.

Im Freitag-Flutlicht-Match und Einzelspiel der 4. Runde der ADMIRAL 2. Liga - ab 20:30 Uhr im Hofmann-Personal-Stadion in Linz - kommt es zum Prestige-Duell zweier Kultklubs: FC Blau Weiß Linz vs. GAK 1902...hier eine Spielszene aus dem Vorjahr.

Fr, 12.08.2022, 18:10 Uhr

"Kontrast! Letzter vs. Erster! Die Vorarlberger noch einzig ohne Punktgewinn in der Liga, sollten langsam mal in die Pötte kommen. Der SV Horn noch einzig ohne Punktverlust, hat gehörig Selbstvertrauen und wird auch in Dornbirn gewinnen. "