"Das dürfte die spannendste 2. Liga aller Zeiten werden um den Aufstieg," meint Ligaportal-Experte Manni Bender. Der ehemalige Profi vom FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt freut sich auf die bevorstehende 6. Runde in der ADMIRAL 2. Liga, die der 56-jährige Münchener wie nachfolgend tippt. Um sich nebenbei auch mal kritisch über den steirischen Kultklub GAK 1902, der jetzt zwei steirische Derbies (Samstag gegen SV Lafnitz - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - eine Woche später Sonntag auswärts gegen KSV 1919) "vor der Brust" hat, zu äußern.

Niederösterreich-Derby FC Flyeralarm Admir Wacker vs. SKN St. Pölten. Duell der beiden ADMIRAL Bundesliga-Absteiger und Top-Spiel in Runde 6 der ADMIRAL 2. Liga. Für den 43-jährigen deutschen Chefcoach Roberto Pätzold und die Südstädter gilt es im Freitagabend-Flutlichtmatch nicht vorzeitig den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Fr, 26.08.2022, 18:10 Uhr FC Liefering - Sturm Graz II Expertentipp: 1:1 "Liefering ist noch nicht so gut gestartet. Sturm Graz II ist momentan die BESTE steirische Mannschaft in Liga 2. Das sagt schon alles!"

Fr, 26.08.2022, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - SV Horn Expertentipp: 0:3 "Das war ein rassiges, kleines Wiener Derby. Wie ich prophezeit habe, dass viele Tore fallen. Ein schönes 3:3, schön für die Zuschauer. Das ist meiner Meinung nach auch ganz normal, wenn die zweiten, jungen Mannschaften zweier Bundesligisten gegeneinander spielen. Doch diesmal wird es eng werden für die Young Violets. Horn ist Tabellenführer und top drauf."

Fr, 26.08.2022, 18:10 Uhr FAC - SKU Amstetten Expertentipp: 2:1 "Tabellarisch ein Top-Spiel! Davon werden wir in den nächsten Wochen einige sehen. Bei Amstetten weiß ich nicht, ob sie wirklich auch aufsteigen wollen?"

Fr, 26.08.2022, 18:10 Uhr KSV 1919 - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 1:2 "Bei Kapfenberg wird es nun wirklich langsam ein bisschen eng. Nach 5 Spielen nur ein Punkt. Das ist arg wenig. Vorwärts Steyr hat nach 5 Spielen 5 Punkte. Das ist ok für Steyr, aber auch nichts Berauschendes und noch ausbaufähig. Während die Kapfenberger schon schwer unter Druck sind. Wenn man mal unten drin steht, wird es auch sehr schwer werden. "

Fr, 26.08.2022, 20:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "Das ist eine Bundesliga-Paarung! Wie eingangs erwähnt, es macht richtig Spaß diese 2. Liga zu verfolgen. Jedes Wochenende kommen 2 bis 3 Top-Spiele raus, auch von den Namen her. St. Pölten hat sich jetzt gefangen, ist auf dem Weg nach oben. Die Admira ist noch ein bisschen in der Findungsphase. Das sollte aber nicht mehr so lange dauern und sie sollten langsam auf das richtige Gleis kommen. "

Sa, 27.08.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 1:3 "Das Gleiche was für Kapfenberg gilt, gilt auch für Dornbirn. Bei Dornbirn war man es allerdings schon gewohnt, dass die Vorarlberger schlecht starten und im Laufe der Saison wieder besser werden. Aber es ist bei denen schon richtig Dampf auf dem Kessel. Die Vienna will natürlich oben dabei bleiben. Das würde mich auch freuen - ist ein sympathischer Verein. "

Sa, 27.08.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 1:1 "Schönes Steiermark-Derby! Hier lege ich mich als Experte mal fest...der GAK wird dieses Jahr mit dem Aufstieg nichts zu tun haben! Was natürlich bitter wird für den GAK, weil sie mit Sicherheit damit geplant haben. Aber wenn man sich die Namen oben mal anschaut mit Horn, Amstetten, St. Pölten, Vienna, FAC, Admira und Blau Weiß Linz...das sind sieben Mannschaften, die aufsteigen wollen. Und der GAK hat da jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf Platz 1, fünf auf 2. Ich glaube nicht, dass der GAK vorne mitmischen wird. "

So, 28.08.2022, 10:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid II Expertentipp: 3:0 "Das Gleiche wie für den GAK gilt jetzt auch für Blau Weiss Linz. Die müssen jetzt mal eine Serie hinlegen. Mit dem Auswärtssieg gegen die 2. Mannschaft von Bundesligist Sturm Graz und jetzt mit Rapid wäre das der perfekte Zeitpunkt, um eine Serie zu starten und wieder etwas Ruhe ins Umfeld reinzubekommen. "

