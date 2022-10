Vorweg Manni Bender in Anbetracht der Spieltag für Spieltag permanenten Ergebnis-Kapriolen in der ADMIRAL 2. Liga augenzwinkernd und authentisch: "Das ist ja ein Wahnsinn, wenn ich das gewußt hätte. Diese Liga zu tippen, geht fast gar nicht mehr. Da musst du ja Wahrsager sein." Nachsatz: "Aber gut, wir machen weiter!" Und zwar mit Runde 14, in der der 56-jährige Münchener und ehemalige Profi des FC Bayern München nachfolgende Resultate prophezeit.

Fr, 28.10.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - GAK 1902 Expertentipp: 2:0 "Amstetten ist wie alle unter den ersten acht Mannschaften wechselhaft, gewinnen mal zwei Spiele und verlieren dann wieder zwei. Alles sehr unregelmäßig. Beim GAK dachte man auch, dass sie sich wieder ran kämpfen, aber dem war nicht so. Sie sind jetzt auch schon wieder fünf Punkte hinten. Amstetten wirde den Schwung vom 5:1 bei den Young Violets mitnehmen." Zum Live-Ticker

Fr, 28.10.2022, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 3:0 "St. Pölten Derbysieger zuletzt und nun auch wieder mit dabei. 3 Punkte hinter Spitzenreiter Horn. War natürlich ein wichtiger Sieg im Derby auswärts. Jetzt kommt die 2. Mannschaft von Austria Wien, die gegen Amstetten richtig eine "auf den Sack bekommen" hat. Ich denke, dass wird so weiter gehen für sie." Zum Live-Ticker

Fr, 28.10.2022, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 2:2 "Wie gesagt bei den anderen oben in der Tabelle, gilt das Gleiche auch bei der Vienna. Der Aufsteiger gewinnt und verliert mal. Da ist bei keiner einzigen Mannschaft der oberen Acht Konstanz da in den bisher 13 Spielen. " Zum Live-Ticker

Sa, 29.10.2022, 14:00 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Die Blau Weiß Linzer sind derzeit so was wie die Mannschaft der Stunde. 3 Siege in Folge. Das ist auch langsam Zeit geworden. Aber jetzt spielen sie gegen Liefering, die auch wieder aufgewacht sind und in die Pötte gekommen sind. Wird für beide ein schweres Spiel." Zum Live-Ticker

Sa, 29.10.2022, 14:00 Uhr FAC - FC Dornbirn Expertentipp: 3:1 "Der FAC auch vorne dabei. Doch auch sie haben keine Konstanz. Bei den Dornbirnern geht es langsam wieder etwas nach oben. Dennoch glaube ich, dass der FAC gegen Dornbirn gewinnen wird." Zum Live-Ticker

Sa, 29.10.2022, 14:00 Uhr SK Rapid II - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 0:3 "Die jungen Rapidler kommen langsam richtig in den Abstiegsstrudel rein. Auch die Admira spielt wie alle Mannschaften, die intern bestimmt ausgegeben haben, dass sie vorne mitspielen und aufsteigen wollen, ohne Konstanz. Ich muss mich da heute bei den oberen Mannschaften leider wiederholen. Da ist keine wirkliche Spitzenmannschaft dabei. Das ist schon traurig und muss man in der 2. Liga schon mal ansprechen. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: Privat