"Es hat sich mit dem vergangenen Spieltag mal wieder bewahrheitet, wie schwer diese 2. Liga zu tippen ist," meint Ligaportal-Experte Manni Bender, der für die 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga in die "Glaskugel schaute" und den 16 Klubs nachfolgendes prophezeit. Besonders spannend wird es für den 56-jährigen Münchener und ehemaligen Profi des FC Bayern, wer sich in den verbleibenden beiden Runden vor der langen Winterpause den Herbst-Meistertitel sichert. "Horn, St. Pölten, Amstetten, Vienna, Blau Weiß Linz...sind alle noch dabei...das wird eine schöne Sache!"

Torjubel Marke Mijic (re.) vom SV Horn. Der 23-jährige, kroatische Toptorjäger Patrik Mijic (5 Treffer) der Waldviertler will, wie Kapitän Andree Neumayer (li.), mit den Niederösterreichern im Topspiel am Sonntag Verfolger SKU Amstetten die "Zähne zeigen" und die Tabellenführung verteidigen, um weiters Big-Points für die Herbst-Meisterschaft zu holen.

So, 06.11.2022, 10:30 Uhr

"Von der Tabelle her das Spiel der Spiele in Runde 15. Ist ja auch ein kleines Derby. So weit sind beide ja nicht auseinander. Amstetten als Fünfter muss etwas aufpassen, dass sie nicht weiter abrutschen. Horn zuletzt mit dem 1:1 in Lafnitz weiter Tabellenführer...es geht um die Herbstmeisterschaft. Das ist doch dann cool, wenn man drei Monate auf die Tabelle schaut und man ist da immer auf Platz 1. "