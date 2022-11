"Es geht gar nicht um Herbst- oder Winter-Meister-Titel, sondern darum, wer hat jetzt 3 Monate lang den Platz an der Sonne", meint Ligaportal-ADMIRAL 2. Liga-Experte Manni Bender. Der ehemalige Trainer von Austria Klagenfurt und Profi vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München weiter: "Das ist viel, viel wichtiger wie ein Herbstmeistertitel. Wenn man jetzt 3 Monate da hin schaut und ist Tabellenführer. Das macht schon mit einem etwas. Das weiß ich selbst noch aus meiner Zeit bei Austria Klagenfurt, wo wir aufgestiegen sind." Nachfolgend die letzten Prognosen im Kalenderjahr und für Rd. 16 vom 56-jährigen Münchener.

Das "kleine Wiener Derby" bildet das letzt Spiel des Jahres in der ADMIRAL 2. Liga. Was war das für ein rassiges (Tor-) Spektakel am 19. August beim 3:3 in der Generali Arena zwischen den Young Violets und dem SK Rapid II, der in der 98. Min. (!) noch zum vielumjubelten Luckypunch und Punkgewinn kam, nach 1:3-Rückstand.

Fr, 11.11.2022, 18:10 Uhr FC Liefering - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 1:3 "Die Admira ist schwer unter Druck. Es läuft bei den Südstädtern in der Saison noch nicht gut. Für die Gäste zählt eigentlich nur der Sieg. Beim FC Liefering hat man gedacht, dass sie sich etwas erfangen, aber anscheinend sind sie doch nicht so stark oder stabil wie die letzten Jahre. "

Fr, 11.11.2022, 18:10 Uhr FC Dornbirn - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 2:2 "Bei den Dornbirnern läuft es alles in allem gut. Im Gegensatz zu Vorwärts Steyr, da hat man auch gedacht, dass es aufwärts geht. Doch so sind sie auf dem vorletzten Tabellenplatz, müssen auch was machen. Denn wenn sie jetzt 3 Monate auf die Tabelle schauen...noch können sie ev. Liefering, Rapid oder die Young Violets überholen. Das wäre ein schöner Sprung für die Oberösterreicher im letzten Spiel des Jahres. Dann schaut es für die Gäste in der Tabelle auf ein Mal schon ganz anders aus, aber ich glaube, es wird ein Unentschieden."

Fr, 11.11.2022, 20:30 Uhr SKU Amstetten - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "Das ist natürlich ein Kracher am letzten Spieltag vor der langen Winterpause. Ein NÖ-Derby auch noch. Der "Platz an der Sonne" würde für den aktuell Tabellenzweiten St. Pölten natürlich gut ausschauen, aber es wird schwierig in Amstetten, das als heimstark bekannt."

Sa, 12.11.2022, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:0 "Wie ich ja schon seit Wochen sage, ein Kracher jagt den anderen in dieser so spannenden 2. Liga. Blau-Weiß Linz ist die "Mannschaft der Stunde". Die haben einen unheimlichen Lauf und Selbstvertrauen. Die werden sich noch den "Platz an der Sonne" schnappen für die drei Monate mit einem Sieg gegen die Vienna."

Sa, 12.11.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - KSV 1919 Expertentipp: 2:1 "Auch der GAK 1902 schleicht sich wieder oben ran. Aber das hatten wir mit ihnen in dieser Saison ja schon zwei, drei Mal, wo ich dachte, naja...jetzt kommen sie. Aber dann haben sie leider wieder eine starke Tendenz nach unten gehabt. Und die Kapfenberger...seit ich gesagt habe, dass sie für die Regionalliga planen sollen, gewinnen sie ein Spiel nach dem anderen. Das ist schon unheimlich bei den Falken. Vor Wochen habe ich noch Blau-Weiß Linz und den GAK 1902 negativ bewertet, dann ging es bei denen wieder aufwärts. Und jetzt auf einmal kommt Kapfenberg. Ist auch ein schönes steirisches Derby zum Jahres-Schluss. Ein weiterer Dreier würde den Gästen gut tun, dann hätten sie wirklich den Anschluss. Aber auch der GAK 1902 will oben ranschnuppern."

So, 13.11.2022, 10:30 Uhr SK Rapid II - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 2:2 "Und zum Schluss dieser Runde und des Jahres ein interessantes, "kleines Wiener Derby" der 2. Mannschaften zweier Bundesliga-Klubs. Abstiegs-Derby kann man es auch schon benennen. Beide werden sich wieder - wie im Hinspiel (3:3) - mit vielen Toren am Sonntagvormittag trennen."

Fotocredit: Josef Parak