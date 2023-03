"Ich sehe momentan vier Gruppen. Eine, die um den Aufstieg spielt, eine im Verfolgerfeld, eine im Mittelfeld und eine um den Abstieg", meint Ligaportal-Experte Manni Bender über die Frühjahrssituation in der ADMIRAL 2. Liga. "Im Mittelfeld Lafnitz, Vienna und Amstetten". Der ehemalige Profikicker des FC Bayern München und Trainer von Austria Klagenfurt freut sich besonders auf das Freitagabend-Topspiel zwischen Liga-Leader SKN St. Pölten und dem Tabellendritten SV Horn. Nachfolgend Mannis Match-Prognosen für Runde 18...mit 6 Heimsiegen und je einem Remis & Auswärts-Dreier.

Im Hinspiel kassierten der erfahrene Linksverteidiger Alexander Joppich (re.) und der SV Horn ihre 2. Heimniederlage im Herbst, wobei SKN-Toptorjäger Luis Hartwig (8 Treffer) und die St. Pöltener das "goldene Tor" erst in der Nachspielzeit für die auswärts noch unbesiegten Wölfe erzielten. Gelingt dem Herbst- gegen den Winter-Meister Revanche?

Fr, 03.03.2023, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 1:3 "Die Aktienkurse von den 2 Mannschaften möchte ich nicht haben. Zumindest nicht von der Vienna. Bei denen geht es rapide bergab, die sollten sich langsam mal was einfallen lassen, sollten sie oben nochmal hinschnuppern wollen. Was natürlich extrem schwierig wird. Aber was habe ich im Sommer nicht alles schon für Prognosen gegeben...GAK usw.! Bei der 3-Punkte-Regel ist in der Liga alles möglich. "

Fr, 03.03.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 3:0 "Steyr hat natürlich richtig einen auf die Mütze bekommen im OÖ-Derby gegen Blau-Weiß Linz. Lafnitz fängt sich wieder. Wenn sie nicht so viel Umtriebigkeit gehabt hätten im Umfeld würden sie vlt. weiter oben stehen. Aber wenn man keine Probleme hat, dann macht man sich halt welche, sage ich immer."

Fr, 03.03.2023, 18:10 Uhr FAC - Sturm Graz II Expertentipp: 2:0 "Die Sturm Amateure habe ich die ganze Vorrunde immer gelobt, dass sie gut dabei sind. Aber jetzt mittlerweile geht es mit denen auch bergab. Der FAC muss auch aufpassen, ist im Verfolgerfeld und kann noch ein bisschen hinschnuppern. "

Fr, 03.03.2023, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - SV Horn Expertentipp: 2:1 "Das Spiel der Spiele in Runde 18. Die Vorrunden-Partie zwischen beiden Teams war ja schon ein Kracher mit dem 1:0-Siegtreffer von St. Pölten in der 94. Min. in Horn. Ich hoffe, dass ein paar Zuschauer kommen und eine gute Atmosphäre sein wird. Flutlichtspiel, Freitagabend...das liebt jeder Fußballer. Das wird richtig geil, glaube ich. St. Pölten aus den letzten 7 Spielen 6 Siege und ein Unentschieden. Das ist wirklich definitiv nach Blau-Weiß Linz die Mannschaft der Stunde. Ich glaube auch, dass sie ihre Form halten werden. "

Sa, 04.03.2023, 14:00 Uhr FC Blau-Weiß Linz - KSV 1919 Expertentipp: 3:0 "Das ist jetzt echt schade für Kapfenberg...die Blau-Weiß Linzer kommen wirklich zur falschen Zeit. Nach dem Sieg zuhause gegen die Young Violets will man gleich nachlegen, was für Kapfenberg natürlich perfekt wäre. Aber in Linz werden die Trauben extrem hoch hängen. Da werden die Falken nichts holen können. Nichtsdestrotrotz war der Sieg der Steirer zuletzt ein Lebenszeichen vom Allerfeinsten. "

So, 05.03.2023, 10:30 Uhr GAK 1902 - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 2:0 "Immer wenn der GAK 1902 sich ran kämpft, gibt es wieder einen auf die Mütze. Bei der Admira ist das weder Fisch noch Fleisch. Das ist nix Berauschendes, was die Admira in dieser Saison bisher abliefert. Aber nehmen wir das bei ihnen mal als Übergangsjahr und dass sie dann nächstes Jahr angreifen werden. Deshalb müssen sie jetzt eine Mannschaft aufbauen, dass sie nächstes Jahr aufsteigen wollen und können. Der GAK im Verfolgerfeld. Sollten sie oben dran bleiben wollen, gilt es gegen die Admira zu gewinnen. "

So, 05.03.2023, 12:30 Uhr FC Liefering - SKU Amstetten Expertentipp: 2:1 "Bei Amstetten habe ich ein bisserl das Gefühl, dass die Luft raus ist bei ihnen. Liefering fängt sich wieder, war zuletzt auch ein wichtiger Sieg bei der Vienna. Sonst wären sie auch mittendrin im Abstiegskampf. Und mit so jungen Spielern im Abstiegskampf ist auch nicht so einfach. Aber Liefering ist gut drauf."

