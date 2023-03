19 Runden dauerte es, bis mit dem FC Blau-Weiß Linz eine der heißesten Aktien um den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga erstmals Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga wurde. Seit 7. Oktober und dem 5:2 in Dornbirn folgte ein imposanter Siegeszug der Stahlstädter von seither 8 Dreiern, darunter blieben die Scheiblehner-Schützlinge sogar seit 29. Oktober und damit 5 Partien ohne Gegentor. Wenn es nach Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profikicker des FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, geht, hält die makellose Frühjahrsbilanz der Linzer an. Nachfolgend Mannis Match-Prognosen für Runde 19.

Verfolger-Duell der Kultklubs auf der Hohen Warte zwischen Aufsteiger First Vienna FC 1894 und dem GAK 1902, für den es als Vierter gilt, den Anschluss an das Tabellen-Führungstrio zu wahren. Das Hinspiel gewannen die zu Hause einzig in der ADMIRAL 2. Liga in dieser Saison noch unbesiegten Steirer mit 1:0 dank Rusek.

Fr, 10.03.2023, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - SKN St. Pölten Expertentipp: 0:2 "Bei St. Pölten heißt es jetzt gleich mal "Wunden lecken". Wiedergutmachung ist angesagt, wenn man so ein Topspiel vergeigt wie sie. Wenn man nicht präsent ist und so wenig macht, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn dann der SV Horn als verdienter Sieger vom Platz geht. Da passen die Young Violets natürlich perfekt rein, die bisher noch keinen Sieg in diesem Jahr schafften. Das wird für mich eine klare Sache für die Gäste."

Fr, 10.03.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - FAC Expertentipp: 3:2 "Beide stehen im Tabellenmittelfeld. Bei Amstetten geht nichts mehr, beim FAC auch nicht mehr. Da geht es nur noch darum für die Fans schön spielen und viele Tore schießen. "

Fr, 10.03.2023, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - KSV 1919 Expertentipp: 1:1 "Das ist mal ein Abstiegskampf-Kracher. Wie ich letzte Woche schon sagte, nach dem Ausrufezeichen von den Kapfenbergern beim Auftaktsieg im Frühjahr war es schade, dass sie danach ausgerechnet gegen die Mannschaft der Stunde Blau-Weiß Linz gespielt haben. Jetzt geht es wieder nach Oberösterreich, wobei die Falken Vorwärts Steyr noch tiefer in den Abstiegsstrudel rein reißen können. Für die Kapfenberger wäre das ein perfektes Zeichen, wenn sie da was holen würden. "

Fr, 10.03.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 1:3 "Die Lafnitzer sind auch wieder im Kommen, Tendenz mit Sicherheit steigend. Aber Blau-Weiß Linz kommt nun erstmals als Spitzenreiter und das wird eine ganz schwere Partie für die Gastgeber. Für die Linzer gibt es natürlich Auftrieb als Tabellenführer nach Lafnitz zu fahren. Die Blau-Weißen haben einen Lauf und Selbstvertrauen, sodass sie auch in Lafnitz punkten bzw. gewinnen werden. "

Fr, 10.03.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SV Horn Expertentipp: 2:1 "Das ist für die Horner ein klein wenig wie für die Kapfenberger vor einer Woche. Nach dem Auswärtssieg in St. Pölten nun gleich zu den bockstarken Lieferingern - so wie der KSV vor einer Woche zu Blau-Weiß Linz. Also wenn Horn auch beim FC Liefering gewinnt, dann sind sie ein ganz, ganz heißer Favorit mit Blau-Weiß Linz um den Aufstieg. Aber ich glaube, dass die Trauben da in Salzburg in der Red Bull Arena hoch hängen für die Gäste. Die Lieferinger sind derzeit richtig gut drauf."

Fr, 10.03.2023, 20:30 Uhr First Vienna FC 1894 - GAK 1902 Expertentipp: 2:4 "Die zwei Nachzügler, die ich noch etwas im Blickwinkel habe, dass sie vielleicht noch mit einem Lauf nochmal ran kommen könnten an die Aufstiegsplätze. Das wird sich auch in diesem Spiel gleich entscheiden. Der Sieger wird dran bleiben am Führungstrio. Der Verlierer wird sich in meinen Augen verabschieden. Und ich glaube das Momentum liegt derzeit noch beim GAK 1902. Unentschieden wird keinem von beiden helfen. Das wissen sie auch. Daher wird das wohl ein richtiges Top-Spiel, das der GAK gewinnt."

So, 12.03.2023, 10:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - SK Rapid II Expertentipp: 0:3 "Der SK Rapid II noch unbesiegt im neuen Jahr, jahresübergreifend sogar schon 5 Spiele, davon 4 gewonnen und 1 Remis. Bei der Admira dagegen geht es richtig bergab. Die sind jetzt im Abstiegskampf angekommen. Admira, viel Spaß im Abstiegskampf gegen Kapfenberg, Young Violets, Vorwärts Steyr und Dornbirn, die das Gefühl um Klassenerhalt kämpfen kennen. Das wird Neuland werden für die Admira. Ich glaube auch, dass die jungen Rapidler gewinnen werden."

So, 12.03.2023, 12:30 Uhr Sturm Graz II - FC Dornbirn Expertentipp: 3:0 "Da habe ich zuletzt über die Sturm-Amateure etwas geschimpft und schon strafen sie mich wieder Lügen. Ich glaube, dass sie Dornbirn runter holen werden in den Abstiegskampf. Dann werden wir da unten spannende Spiele um den Klassenerhalt haben, ebenso wie oben um den Aufstieg."

