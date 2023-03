Nur eine Woche hatte Top-Aufstiegsaspirant FC Blau-Weiß Linz seine erstmalige Tabellenführung in dieser Saison der ADMIRAL 2. Liga inne, ehe der "Platz an der Sonne" durch das 1:1-Remis beim heimstarken SV Lafnitz wieder an den SKN St. Pölten zurück ging. Die Wölfe sind nun allerdings äußerst gefordert, kommen doch die Jungbullen vom FC Liefering - derzeit "Mannschaft der Stunde". Wieder ran gekommen an das Führungs-Trio ist der GAK 1902. Was meint Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profikicker des FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt? Nachfolgend Mannis Match-Prognosen für Rd. 20.

Im Hinspiel hatten Marcel Moswitzer (li.) und der FC Liefering gegen Fadhel Morou und den SKN St. Pölten (einzig auswärts unbesiegt in der ADMIRAL 2. Liga) daheim bei der 1:2-Niederlage das Nachsehen. Doch derzeit ist das Ingolitsch-Team im Frühjahrs-Flow, gewann einzig von allen 16 Klubs alle 4 Partien im neuen Jahr und begab sich in der Tabelle auf die Überholspur. Mit einem 5. Sieg in Folge würden die Jungbullen von Rang 9 aus einen großen Sprung machen, doch der SKN will die Tabellenführung verteidigen. Ein TOP-Spiel - dieses Freitagabend-Flutlicht-Match.

Fr, 17.03.2023, 18:10 Uhr SV Horn - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 3:0 "Der SV Horn mit dem Sieg bei Spitzenreiter SKN St. Pölten gut in das Frühjahr gestartet, dann gegen die "Mannschaft der Stunde" FC Liefering. Da haben sie verloren. Aber jetzt kommt Vorwärts Steyr wieder zu einem guten Zeitpunkt, dass sie wieder dran bleiben an Blau-Weiß Linz und St. Pölten. Das wird eine klare Geschichte gegen die Oberösterreicher."

Fr, 17.03.2023, 18:10 Uhr KSV 1919 - Sturm Graz II Expertentipp: 3:0 "Die Kapfenberger sind gut drauf und können jetzt die Sturm Amateure unten mal richtig mit reinziehen. Ich glaube auch, dass die Kapfenberger, nachdem sie das erste Spiel im Frühjahr zu Hause gewonnen haben, dann zwar bei Blau-Weiß Linz, dem Aufstiegskandidaten, verloren haben, zuhause im Derby gegen den SK Sturm Graz II sogar die Chance haben, den letzten Tabellenplatz seit ewiger Zeit mal wieder zu verlassen. Diese Chance werden sie nutzen."

Fr, 17.03.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Das ist der Kracher des Spieltages! Der Spitzenreiter gegen eine Lieferinger Mannschaft, die derzeit bockstark unterwegs ist. St. Pölten wird es da schwer haben gegen die Salzburger. Das ist für mich ein klassisches Unentschieden."

Fr, 17.03.2023, 20:30 Uhr FAC - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 1:1 "Bei beiden Mannschaften habe ich das Gefühl, wer kommt schneller in den Tabellenkeller? FAC oder Admira? Die liefern sich ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen Richtung Abstiegsplätze. "

Sa, 18.03.2023, 14:30 Uhr GAK 1902 - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 3:0 "Der GAK 1902 zuletzt mit einem tollen Spiel bei der First Vienna. Die Grazer sind wieder dran, vier Punkte sind nichts. Der Auswärtssieg hat den Gastgebern gut getan und da kommen jetzt die Young Violets gerade recht. "

Sa, 18.03.2023, 14:30 Uhr SK Rapid II - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:1 "Die jungen Rapidler sind bisher gut unterwegs in der Rückrunde. Die Vienna hat, glaube ich, mit der Heimniederlage gegen den GAK 1902 die letzte Chance verspielt, um beim Aufstiegsrennen noch dabei zu sein. Ein "kleines Wiener Derby" vor dem dann großen am Sonntag. Die SK Rapid-Amateure werden das für sich entscheiden gegen den Aufsteiger."

So, 19.03.2023, 10:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SKU Amstetten Expertentipp: 3:0 "Nach meinem Tipp mit dem Unentschieden von St. Pölten vs. Liefering hat Blau-Weiß Linz am Sonntagvormittag die Chance, wieder Tabellenführer zu werden. Überraschenderweise verlässt Sportdirektor Tino Wawra ja den Verein, doch da habe ich keine Hintergrund-Informationen. "

