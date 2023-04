Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und Trainer von Austria Klagenfurt, meint vor Rd. 23 in der ADMIRAL 2. Liga: "Ich muss im Vornherein mal sagen, dass für mich der Abstiegskampf bis zum FAC (9.; 28 P.) geht. So wie die sich im Frühjahr präsentieren, sind sie mit Sicherheit noch drinnen. Die Dornbirner auch. Deswegen ist das für mich ein großer Abstiegskampf. Vorwärts Steyr und Kapfenberg sind für mich stark genug, um da unten raus zu kommen. Also ist das richtig spannend. Wenn´s richtig blöd läuft, erwischt es drei 2. Mannschaften mit Rapid, Sturm und Young Violets". Zu Mannis Match-Prognosen...

Im Spitzenspiel der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfängt das beste Heimteam - GAK 1902 (9S, 2U) - die Nr. 1 in der Fremde - SKN St. Pölten (8S, 2U, 1N). Wenn die Grazer gegen den Spitzenreiter den 10. Heimsieg feiern und der Zweite FC Blau-Weiß Linz zuvor nicht in Liefering gewinnt, sind die Rotjacken der "lachende Dritte" und neuer Tabellenführer. Erstmals in dieser Saison. Über Rang 3 hinaus kamen die Steirer bisher noch nicht in 22 Runden. Foto: Hinspiel-Szene (0:0).

Fr, 14.04.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 1:1 "Da geht es gleich mit dem 1. Kracher in Runde 23 los. Der FC Liefering ist wieder schwer im Kommen, 2:0-Sieg in Unterzahl in Dornbirn. Respekt! Blau-Weiß Linz hat sich nach dem Umfaller bei den Young Violets auch wieder gefangen. Sieht für mich nach einem Unentschieden aus, wodurch Blau-Weiß Linz weiterhin ganz oben dran bleibt. Und Liefering kann die Form halten, wie sie angedeutet haben." Zum Live-Ticker

Fr, 14.04.2023, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SKU Amstetten Expertentipp: 2:1 "Die Steyrer haben zuletzt einen großen Kampf abgeliefert beim GAK 1902. Vorwärts ist für mich gut genug, dass sie den Klassenerhalt erreichen können und auch dieses "Autobahn-Derby" mit dem geopraphischen Nachbarn aus Niederösterreich gewinnen." Zum Live-Ticker

Fr, 14.04.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SK Rapid II Expertentipp: 1:1 "Die Lafnitzer sind auch eine von den Mannschaften, wie ich schon öfter sage und mich jetzt wiederhole, die den Tabellenersten besiegen können, aber auch gegen den Tabellenletzten verlieren können. Deswegen ist das auch eine Einstellungssache, dass man mal über 5, 6 Spieltage Leistung abruft. Das schafft halt Lafnitz leider nicht." Zum Live-Ticker

Fr, 14.04.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - KSV 1919 Expertentipp: 1:2 "Kapfenberg hat zuletzt wieder einen großen Kampf abgeliefert, sich allerdings nur mit einem Punkt belohnt. Dennoch: Die Falken haben Selbstvertrauen und kommen da unten raus und werden in der Südstadt gewinnen." Zum Live-Ticker

Fr, 14.04.2023, 20:30 Uhr GAK 1902 - SKN St. Pölten Expertentipp: 2:2 "Der Top-Kracher der Runde! Dritter vs. Erster, nur 2 Plätze und vor allem nur 2 Punkte getrennt! Mit einer Siegesserie hat sich der GAK 1902 schön rangekämpft, ist Zuhause unbesiegt und hat jetzt wieder Heimrecht. Doch auch St. Pölten stark, bewies zuletzt Moral und hat nach Rückstand gegen die Vienna die Partie noch gedreht. Ein Indiz dafür, dass es innerhalb der Mannschaft stimmt. Die haben Selbstvertrauen, die Niederösterreicher. Das wird ein richtig geiles Spiel. Ich hoffe, dass auch ein paar Zuschauer kommen." Zum Live-Ticker

Sa, 15.04.2023, 14:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Dornbirn Expertentipp: 3:1 "Auch die Young Violets habe ich ja schon mal abgeschrieben... und siehe da...was machen sie...zack, bumm...gewinnen zwei Mal in Folge. Haben sich wieder ganz unten raus gekämpft. Das ist schon wirklich witzig in dieser Liga, was da immer wieder machbar ist. Was die immer für Leistungen auf einmal abrufen können. Aber man weiß ja bei jungen Spielern, dass die das nicht über eine gesamte Saison schaffen. Das ist ganz normal. Doch die Violetten haben nach 2 Siegen jetzt so viel Selbstvertrauen und werden Dornbirn schlagen." Zum Live-Ticker

So, 16.04.2023, 10:30 Uhr First Vienna FC 1894 - FAC Expertentipp: 3:0 "Das ist so ein bisschen das Rennen, wer macht den Weg nach unten am schnellsten? FAC oder First Vienna? Momentan ist der FAC klar vorn bei der Abwärts-Tendenz. Aber die Vienna ist schon schwer im Windschatten des FAC auf dem Weg nach unten. Die müssen wirklich aufpassen, der FAC. Daher glaube ich, dass die Vienna dem Abwärtstrend einen Riegel vorschieben wird und klar gewinnt im kleinen Wiener Derby." Zum Live-Ticker

So, 16.04.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SV Horn Expertentipp: 3:0 "Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn ich eine Mannschaft so kitzele - wie z. Bsp. Sturm Graz II - geht es rumms und nach dem Motto...`dem Experten, dem zeigen wir es mal`. Das ist schon irgendwie lustig. Nach einer Negativserie melden sich die Grazer mit dem 4:0-Kantersieg bei Rapid wieder zurück, sind wieder da. Die Horner demgegenüber schließen sich so etwas dem FAC und der Vienna an in punkto Abwärtstrend. Der jungen Sturm-Mannschaft hat der Sieg in Hütteldorf gut getan, gibt den jungen Spielern Selbstvertrauen. Die werden gleich nachlegen." Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL