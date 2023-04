Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und Trainer von Austria Klagenfurt, meint vor Runde 24 in der ADMIRAL 2. Liga: "Sieben Spieltage vor Saisonende nimmt die Spannung stetig zu, oben im Meister-Rennen oder Abstiegskampf, wo wir nun auch die Admira begrüßen können." Zu Mannis Match-Prognosen und einem Ausblick in punkto First Vienna FC 1894 schon mal über diese Saison hinaus.

Wenn es nach Ligaportal-Experte Manni Bender geht, gibt sich das Spitzen-Trio der ADMIRAL 2. Liga in Runde 24 keine Blöße, bleibt in der Tabelle ganz oben alles unverändert, während unten die Kapfenberger weiter Boden gut machen und Bundesliga-Absteiger FC Flyeralaram Admira immer mehr aufzupassen hat, nicht erneut abzusteigen.

Fr, 21.04.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - Sturm Graz II Expertentipp: 2:0 "Die Sturm Graz Amateure, derzeit Tabellen-12.und zuletzt mit 1 Remis und einem Auswärtssieg, haben bis zum davor liegenden Elften Admira Abstiegskampf pur. Der Aufsteiger aus der Steiermark, das junge Sturm-Team, wußte von vornherein, dass sie gegen den Abstieg spielen. Von der Einstellung her sind sie da besser drauf vorbereitet, die Admira wird da Probleme bekommen. Doch hier in diesem Spiel wird das Amstetten machen, auch wenn sie gegen eine sehr junge Mannschaft spielen." Zum Live-Ticker

Fr, 21.04.2023, 18:10 Uhr SV Horn - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 1:1 "Die Young Violets haben von den letzten 3 Spielen 2 gewonnen. Zuletzt daheim gegen Dornbirn erst in der 90. Min. das Gegentor bei der 2:3-Niederlage kassiert, hoffentlich hat ihnen das nicht das Selbstvertrauen genommen. Wie ich schon vor ein paar Tagen sagte, es steht im Raum, dass drei 2. Mannschaften absteigen können. Das wird richtig spannend. Ich denke, dass sich die Young Violets nach der unglücklichen Niederlage gegen Dornbirn nicht aus der Bahn schmeißen lassen." Zum Live-Ticker

Fr, 21.04.2023, 18:10 Uhr FAC - FC Liefering Expertentipp: 0:2 "Da wird es einen Wechsel in der Tabelle geben und ich glaube, dass der FC Liefering nach dieser Runde einen einstelligen und der FAC einen zweistelligen Platz haben wird. Daher tippe ich auf einen Auswärtssieg für die jungen Salzburger." Zum Live-Ticker

Fr, 21.04.2023, 18:10 Uhr KSV 1919 - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 3:2 "Ja, "meine Kapfenberger" gegen die First Vienna. Jetzt haben die Falken auch noch das Nachtragsspiel bei der Admira mit 2:0 gewonnen, weiter Selbstvertrauen getankt. Die Steirer werden auch über die Vienna drüber fahren, weil beim Aufsteiger aus Wien ist die Luft raus. Leider. Sie können planen für die neue Saison und eine gute Mannschaft aufstellen, damit sie nächstes Jahr um den Aufsteig mitspielen können. Denn die Vienna gehört schon in die Bundesliga vom Namen her. Aber ich tippe trotzdem, dass Kapfenberg in einem engen Spiel gewinnen wird." Zum Live-Ticker

Fr, 21.04.2023, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 3:0 "Wie ich bereits meinte, "Willkommen Admira im Abstiegskampf". Und jetzt geht es auch noch zum Tabellenführer. Da gibt es jetzt richtig interessante Spiele demnächst im Aufstiegsrennen, daher sollte sich St. Pölten keine Blöße geben. Sie werden die Admira klar schlagen. " Zum Live-Ticker

Sa, 22.04.2023, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Für den Tabellenzweiten FC Blau-Weiß Linz gibt es nur eins: GEWINNEN! Und sich stärken für die darauffolgende Runde. Selbstvertrauen tanken, weil Freitag in einer Woche geht es zum GAK 1902. Das ist ein Kracher-Match. Doch vorher gilt es noch die Fleiß-Aufgabe FC Dornbirn zu lösen." Zum Live-Ticker

So, 23.04.2023, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - GAK 1902 Expertentipp: 0:1 "Steirisches Derby! In Lafnitz zu gewinnen ist nicht so einfach, haben die anderen beiden Aufstiegs-Aspiranten SKN St. Pölten und Blau-Weiß Linz auch nicht geschafft (jeweils remis). Aber wenn man weiß, dass eine Woche später der FC Blau-Weiß Linz kommt, dann sollte der GAK 1902 schon so viel Motivation haben, um zu sagen, "wir müssen gewinnen in Lafnitz". Denn ansonsten ist man in der Runde darauf gegen die Linzer richtig unter Druck. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: Privat